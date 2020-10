Papa Francesco sostiene le coppie gay | “Sì alle unioni civili | hanno diritto di essere felici”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)in un documentario uscito proprio oggi alla Festa di Roma e firmato da Evgeny Afineevsky ha affermato che le persone omosessuali dovrebberoprotette dleggi sulle: “Le persone omosessuali – afferma –ildiin una famiglia. Sono figli di Dio ea una famiglia.... L'articololegay: “Sìdifelici” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Posizione rivoluzionaria quella promossa da Papa Francesco che dice Sì alla legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sessso. Posizione rivoluzionaria quella presa da Papa Francesco sulle ...In questo modo sono coperti legalmente”. A pronunciare queste parole è Papa Francesco in un documentario in uscita oggi alla Festa di Roma a firma di Evgeny Afineevsky. La storica apertura del Papa è ...