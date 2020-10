Papa Francesco | “sono favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), protagonista di un documentario proiettato per la prima volta mercoledì alla Festa del Cinema di Roma, intitolato, ha detto di essere a favore delle. Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio, e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io ho difeso norme di questo tipo. L'articolo: “sonoper leomosessuali” proviene da Trash Italiano.

Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - chetempochefa : 'Le persone omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso… - repubblica : Coppie gay, papa Francesco: 'Sì a legge sulle unioni civili' - milaneista : Ci voleva una pandemia, l'ennesima, per cambiare un po'. Grande Papa Francesco! - SandroBonomi2 : RT @jacopo_iacoboni: ++ 'Le persone omosessuali hanno il diritto di stare in famiglia. Sono figli di Dio. Serve una legge sull'unione civil… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

"Ciò che dobbiamo creare - prosegue il pontefice - è una legge sulle unioni civili. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale".Città del Vatiano - Via libera di Papa Francesco ad una copertura legale per le coppie gay. Il giudizio del pontefice è contenuto in una intervista al regista americano Evgeny Afineevsky per il film ...