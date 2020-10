Papa Francesco si è dichiarato favorevole alle unioni civili fra persone lgbt+

Leggi su wired

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (foto: LaPresse)“Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio, e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso”, sono le parole pronunciate danel documentariodel regista di origine russa Evgeny Afineevsky, proiettato in anteprima mercoledì 21 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. Il lungometraggio, approfondendo i temi di ambiente, povertà, migrazioni, disuguaglianze e discriminazioni, affronta anche la questionedal punto di vista del vertice della Chiesa di Roma, che non mancherà di far parlare di sé. Sottilineando di aver difeso rivendicazioni di questo tipo in passato, il pontefice ha sostenuto che “ciò che dobbiamo creare è una legge sulle...