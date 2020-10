Papa Francesco | “Sì alle unioni civili per i gay”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”., nel documentario ‘’ del regista russo Evgeny Afineevsky, presentato oggi alla Festa di Roma, dice per la prima volta esplicitamente che le coppie omosessuali hanno diritto ad avere una copertura legale. Il documentario parte – e chiude – con l’immagine potentissima dinella piazza San Pietro completamente vuota: la sua camminata faticosa, i candelabri che illuminano il ...