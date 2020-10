Papa Francesco | Favorevole alle unioni civili per le coppie gay

chetempochefa : 'Le persone omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso… - Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - repubblica : Coppie gay, papa Francesco: 'Sì a legge sulle unioni civili' - Ploychana8 : RT @repubblica: Coppie gay, papa Francesco: 'Sì a legge sulle unioni civili' - Misurelli77 : (Sovranisti divorziati con 3 famiglie scatenati)?? 'Le persone omosessuali hanno diritto a una famiglia. Nessuno dev… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Papa Francesco in un documentario in uscita oggi alla Festa di Roma a firma di Evgeny Afineevsky dice che le persone omosessuali dovrebbero essere protette dalle leggi sulle unioni civili: «Le persone ...La bomba sulle coppie gay Papa Bergoglio l'ha lanciata durante l'intervista per il film documentario "Francesco", presentato al Festival del Cinema di Roma. Il Pontefice per la prima volta ha ...