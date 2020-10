Papa Francesco e le coppie gay: la decisione storica di Bergoglio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Papa Francesco e le unioni gay: le ultime dichiarazioni di Jorge Bergoglio sono destinate a far discutere parecchio Papa Francesco apre alle unioni civili per le coppie omosessuali. Nel documentario… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 21 ottobre 2020)e le unioni gay: le ultime dichiarazioni di Jorgesono destinate a far discutere parecchioapre alle unioni civili per leomosessuali. Nel documentario… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

chetempochefa : 'Le persone omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso… - repubblica : Coppie gay, papa Francesco: 'Sì a legge sulle unioni civili' - trash_italiano : Papa Francesco: 'sono favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali' - mistermeo : RT @acistampa: «Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo… - BignamiBignami : @magozufus1 @fabcet @crlggg Senza polemica. Da atea dico che il Vaticano è una cosa ,Papà Francesco è altro anche s… -