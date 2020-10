Papa Francesco da il via libera alle coppie gay | l’annuncio choc che rivoluziona la chiesa

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per leomosessuali dobbiamo "creare una legge sulle unioni civili, sono favorevole". Sono le parole diin un documentario realizzato dal cineasta russo candidato all'Oscar, Evgeny Afineevsky, appena presentato alla Festa del Cinema di Roma. "Le persone omosessuali hanno diritto a una famiglia. Sono figli di Dio, e hanno diritto a una famiglia. A nessuno deve essere negata questa possibilità", dice Bergoglio. "Ciò che dobbiamo creare – continua il pontefice – è una legge sulle unioni civili. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io ho difeso" norme di questo tipo. A riportare le dichiarazioni diè il sito statunitense Catholic News Agency. Come si pone la...

Così Papa Francesco in un documentario in uscita oggi alla Festa di Roma firmato Evgeny Afineevsky."Dobbiamo creare una legge sulle unioni civili-prosegueIn questo modo sono coperti ...In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo". Papa Francesco, nel documentario 'Francesco' del regista russo Evgeny Afineevsky, presentato oggi alla Festa di Roma ...