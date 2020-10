Papa Francesco, che accusa: “Siamo tutti bravi a farlo” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Papa Francesco, che accusa durante l’ultimo intervento pubblico. Il Santo Padre sferra un attacco deciso: “Siamo tutti bravi a fare questo”. Poi l’incontro con Mattarella. È un Papa Francesco che… Questo articolo Papa Francesco, che accusa: “Siamo tutti bravi a farlo” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 21 ottobre 2020), chedurante l’ultimo intervento pubblico. Il Santo Padre sferra un attacco deciso: “Siamoa fare questo”. Poi l’incontro con Mattarella. È unche… Questo articolo, che: “Siamoa farlo” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - Raiofficialnews : “Nessuno si salva da solo”: in diretta su @RaiUno la ‘Preghiera per la pace’ di #PapaFrancesco. All’evento, promoss… - MediasetTgcom24 : Papa Francesco: 'Siamo tutti specialisti a mettere in croce gli altri' #PapaFrancesco - acistampa : 'La preghiera non è un calmante per placare le ansietà della vita ma responsabilizza ognuno do noi come si vede nel… - teomondo : RT @GagliardoneS: Qualcuno ha notizia della nota di cordoglio di Papa Francesco in merito all'insegnante Francese sgozzato da un islamico? -