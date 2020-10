Papa Francesco apre alle Unioni civili | “Gli omosessuali hanno il diritto di fare parte della famiglia Sono figli di Dio”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Gliildidi Dio ead una. Nessuno dovrebbe essere buttato fuori o essere infelice per questo”.le parole pronunciare dain un docufilm presentato alla Festa del cinema a Roma. Bergoglio, secondo quanto riferisce Catholic new agency, avrebbe chiesto l’approvazione delle leggi sull’Unione civile per le coppie dello stesso sesso. “Il sostegno del pontefice alla legge sulle, per come raccontato nel documentario presentato alla Festa del cinema di Roma, ...