Papa Bergoglio salta il fosso, sì alle famiglie di persone omosessuali. Lo afferma nel film a lui dedicato, presentato a Roma (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Papa Francesco, nel documentario del regista russo Evgeny Afineevsky, presentato oggi alla Festa di Roma, dice per la prima volta esplicitamente che le coppie omosessuali hanno diritto ad avere una copertura legale Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Francesco, nel documentario del regista russo Evgeny Afineevsky,oggi alla Festa di, dice per la prima volta esplicitamente che le coppiehanno diritto ad avere una copertura legale

ilfoglio_it : 'Le persone omosessuali hanno il diritto di essere una famiglia'. Le parole di Bergoglio in un documentario del reg… - RaiNews : L’Angelus del Papa. 'Pagare le tasse è un dovere'. Bergoglio si è rivolto anche a tutti i fedeli in Piazza San Piet… - Consuelide : RT @CesareSacchetti: Bergoglio ha chiesto il riconoscimento delle unioni civili dello stesso sesso. Bergoglio non è il papa. È l'antipapa.… - RealBarlafuss : Secondo voi Bergoglio è il peggior papa della storia? - AbbinanteV : RT @ClaudioDeglinn2: Il Papa: «Favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali» Bergoglio è fuori dalla sacra bibbia e degli insegn… -