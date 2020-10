Pandora’s Box Console Arcade | Opinioni | Recensione e Game List

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chi non è cresciuto nelle sala giochi con titoli come Pac-Man, Space Invaders, Asteroids, Ghost ‘n Goblins, Metal Slug e quanti altri possiamo nominarne? Vediamo una delle miglioriin assoluto. C’è chi rivive le vecchie glorie del passato attraverso gli emulatori, chi invece preferisce affidarsi al Weecade o cabinati fatti in casa e modificati per l’occorrenza Pandora’s BoxNel nostro articolo Come costruire un cabinato, vi spiegammo a grandi linee tutto quello che c’era da sapere per crearsi un Cabinatoin casa, programmandolo per trascorrere giornate in compagnia dei classici. Quest’oggi invece vogliamo soffermarci sulla Pandora’s Box, la moda del momento come si suol dire, di cui ...