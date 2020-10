Palermo-Turris | rosanero decimati dal Covid | le formazioni ufficiali del match

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Undecimato dalle assenze affronterà alle 18,30 la.Idevono fare i conti con il contagio da19, sono infatti nove i calciatori contagiati ai quali si è unito anche il tecnico Roberto Boscaglia. Le norme UEFA, alle quali si è legata la Lega Pro, parlano però chiaro: "...la gara sarà regolarmente disputata, purché la società in questione, una volta ottenuti i risultati dei predetti test/accertamenti, possa schierare almeno 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2...". Idovranno dunque vedersela contro la compagine campana, attualmente al comando della classifica, in condizioni più che disagiate e soprattutto ...

Nuovo appuntamento con Tgs Studio Stadio per seguire il Palermo impegnato in casa contro la Turris. In studio l'ex calciatore rosanero Ciccio Galeoto, l'attore e regista Lollo Franco, il comico ...Otto tesserati del club di viale del Fante sono positivi al Covid. Proprio per la giornata di oggi è fissato il match contro la Turris, con calcio d'inizio che era fissato alle ore 15, poi slittato al ...