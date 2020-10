Palermo-Turris a rischio rinvio per Coronavirus? Ecco cosa dice il regolamento della Lega Pro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Palermo-Turris a rischio rinvio?Lo scorso 6 ottobre la Lega Pro ha ufficializzato un nuovo regolamento per quanto riguarda la gestione dei casi di positività al Coronavirus. La Serie C, dunque, ha scelto di allinearsi alle linee guida UEFA in merito al rinvio delle partite. Dunque, da regolamento, il Palermo potrà scendere in campo se avrà a disposizione almeno tredici giocatori, compreso un portiere.Palermo-Turris a rischio rinvio? Almeno otto i calciatori positivi: le ultimeMediagol.it vi propone la nota in questione:"1. nell’eventualità in cui uno o più calciatori della stessa squadra ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 ottobre 2020)?Lo scorso 6 ottobre laPro ha ufficializzato un nuovoper quanto riguarda la gestione dei casi di positività al. La Serie C, dunque, ha scelto di allinearsi alle linee guida UEFA in merito aldelle partite. Dunque, da, ilpotrà scendere in campo se avrà a disposizione almeno tredici giocatori, compreso un portiere.? Almeno otto i calciatori positivi: le ultimeMediagol.it vi propone la nota in questione:"1. nell’eventualità in cui uno o più calciatoristessa squadra ...

