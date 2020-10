Palermo, madre abbandona neonata positiva al Covid: “Si è resa irreperibile” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Messina, 21 ott – A che cosa può portare lo stato di costante terrorismo a cui ci sottopongono i media blasonati? Al punto che una madre, terrorizzata, ha abbandonato la propria figlia neonata, positiva al Covid-19, in ospedale. E’ successo all’Ospedale dei bambini Di Cristina di Palermo. La neo mamma risulta irreperibile dall’esito del tampone che ha segnalato la positività della bimba. neonata abbandonata, la madre è irreperibile Era solo la scorsa settimana quando la madre della piccola, ora abbandonata, si era recata al pronto soccorso per il tampone. All’esito, la donna era stata allontanata per alcune procedure necessarie. Ma da quel momento in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Messina, 21 ott – A che cosa può portare lo stato di costante terrorismo a cui ci sottopongono i media blasonati? Al punto che una, terrorizzata, hato la propria figliaal-19, in ospedale. E’ successo all’Ospedale dei bambini Di Cristina di. La neo mamma risulta irreperibile dall’esito del tampone che ha segnalato la positività della bimba.ta, laè irreperibile Era solo la scorsa settimana quando ladella piccola, orata, si era recata al pronto soccorso per il tampone. All’esito, la donna era stata allontanata per alcune procedure necessarie. Ma da quel momento in ...

