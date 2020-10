PALERMO | L’ESITO DEL NUOVO CICLO DI TAMPONI | CON LA TURRIS SI GIOCA

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Adesso è ufficiale: sono dieci i tesserati risultati positivi al Coronavirus dopo ildieffettuati questa mattina.Si tratta di nove calciatori della prima squadra e del tecnico Roberto Boscaglia. Lo ha annunciato il club di viale del Fante attraverso una nota diramata pochi istanti fa sul proprio sito di riferimento. Di seguito, il comunicato in questione."Ilcomunica che daldieffettuato nella mattina di mercoledì 21 ottobre, è emerso esito positivo al tampone nasofaringeo per 9 calciatori della prima squadra più l'allenatore Roberto Boscaglia. Il match con laè al momento confermato per le 18.30".