Palermo, la neonata è positiva al coronavirus e la madre la abbandona in ospedale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Episodio da brividi a Palermo, dove una giovane madre ha abbandonato la bambina appena nata dopo aver saputo che era positiva al coronavirus. Quando il personale medico dell'ospedale Giovanni Di Cristina ha avviato le procedure anti-Covid una volta appurato il contagio, la donna è scappata e risulta attualmente irrintracciabile. Da qui il reato di abbandono della piccola e le ricerche della neo madre che procedono coordinate dalle forze dell'ordine, che stanno visionando le immagini in accettazione per scoprire l'identità della donna.

