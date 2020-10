Palermo, giocatori positivi al Coronavirus in casa rosanero: posticipata alle 18.30 la gara con la Turris (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Palermo-Turris posticipata alle 18.30.A poche ore dalla gara contro i campani, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C, il club rosanero ha comunicato di aver rilevato qualche positività al Covid-19 tra i propri tesserati con una nota diramata pochi istanti fa sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione"In seguito all’esito positivo di alcuni tamponi effettuati nella giornata di martedì 20 ottobre sulla prima squadra rosanero, il Palermo comunica che la gara di Lega Pro contro la Turris prevista per oggi, mercoledì 21 ottobre, allo stadio Renzo Barbera alle 15, viene spostata alle 18.30, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 ottobre 2020)18.30.A poche ore dallacontro i campani, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C, il clubha comunicato di aver rilevato qualchetà al Covid-19 tra i propri tesserati con una nota diramata pochi istanti fa sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione"In seguito all’esito positivo di alcuni tamponi effettuati nella giornata di martedì 20 ottobre sulla prima squadra, ilcomunica che ladi Lega Pro contro laprevista per oggi, mercoledì 21 ottobre, allo stadio Renzo Barbera15, viene spostata18.30, ...

