«Palazzo di Giustizia» | un giorno in tribunale nel tempo dell’attesa

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Racconta Chiara Bellosi che prima di girare il suo film ha passato moltoneldi Milano osservando quanto accadeva in quel luogo «spersonalizzante e insieme più carico di umano che esista». E da quei molti giorni, con le loro epifanie, è natodi, il suo primo lungometraggio, da oggi in sala dopo la presentazione alla scorsa Berlinale – e lo stop distributivo imposto dal lockdown. Vedetelo, cercatelo perché è un bell’esordio che rivela il talento di … Continua L'articolo «di», uninneldell’attesa proviene da il manifesto.

