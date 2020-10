Palazzo Chigi: “Nuovo Dpcm? Solo ipotesi. Massima attenzione su curva epidemiologica, non possiamo escludere altri provvedimenti” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Palazzo Chigi, per il momento, non sta già lavorando a un nuovo Dpcm con misure ancora più restrittive. Fonti del governo hanno smentito le indiscrezioni delle ultime ore sul nuovo provvedimento allo studio che renderebbe già superato quello approvato Solo pochi giorni fa. “In merito ad alcuni articoli apparsi oggi sui quotidiani”, hanno fatto sapere dal governo, “si fa notare che si tratta soltanto di mere ipotesi che non trovano alcun fondamento allo stato attuale perché è tutto vincolato all’andamento della curva epidemiologica, su cui c’è la Massima attenzione da parte del governo”. Questo però non esclude il fatto che, prossimamente, il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020), per il momento, non sta già lavorando a un nuovocon misure ancora più restrittive. Fonti del governo hanno smentito le indiscrezioni delle ultime ore sul nuovo provvedimento allo studio che renderebbe già superato quello approvatopochi giorni fa. “In merito ad alcuni articoli apparsi oggi sui quotidiani”, hanno fatto sapere dal governo, “si fa notare che si tratta soltanto di mereche non trovano alcun fondamento allo stato attuale perché è tutto vincolato all’andamento della, su cui c’è lada parte del governo”. Questo però non esclude il fatto che, prossimamente, il governo ...

