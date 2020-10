Pagelle TV della settimana 12-18 ottobre 2020 Promossi Doc e Carlucci Bocciati la chiusura di Rai Sport e Jasmine Carrisi a The Voice Senior

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Luca Argentero9 a Doc – Nelle Tue Mani. La fiction con Argentero riparte subito a razzo convogliando oltre 7,4 milioni di spettatori (e senza lockdown). Oltre ai grandi ascolti, c’è la soddisfazione per un possibile approdo negli Stati Uniti con un adattamento. 8 a Milly. Alle prese con una stagione fortunata di Ballando, tocca proprio a lei fare sfoggio di protagonismo e immolarsi per il suo programma scendendo in pista come ballerina per una notte. E vince a mani basse il confronto con chi l’ha preceduta per attesa da parte del pubblico e resa sul campo. 7 a Beautiful. Lo svelamento di un segreto tenuto nascosto per mesi porta la soap più seguita di Italia ad incrementare gli ascolti. Un piccolo exploit che si registra malgrado la noncuranza da parte di Mediaset (clicca qui per maggiori info). 6 ...