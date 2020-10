Pagelle Inter-Borussia Moenchengladbach LIVE, Champions League 2020-2021 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Pagelle LIVE Inter-Borussia Moenchengladbach Inter (3-4-1-2) Handanovic D’Ambrosio De Vrij Kolarov Darmian Barella Vidal Perisic Eriksen Lukaku Sanchez All. Conte Borussia Moenchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, GInter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Thuram, Embolo, Hofmann; Plea erik.nicolaysen@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020)(3-4-1-2) Handanovic D’Ambrosio De Vrij Kolarov Darmian Barella Vidal Perisic Eriksen Lukaku Sanchez All. Conte(4-2-3-1): Sommer; Lainer, G, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Thuram, Embolo, Hofmann; Plea erik.nicolaysen@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

PietroPecchioni : RT @INerazzurro: @90ordnasselA @IlMusmy Per fortuna no. Ci sono altri modi per farsi sentire e rispettare. Se aspirate al modello Juve siet… - INerazzurro : @90ordnasselA @IlMusmy Per fortuna no. Ci sono altri modi per farsi sentire e rispettare. Se aspirate al modello Ju… - mr9_88 : RT @fcin1908it: Gds - Inter-Milan, le pagelle: Lukaku da 7 e l'arbitro non lo tutela. Kolarov è da 4 - - InterFanTV : INTERFANTV LUNEDÌ 19/10 17.00-19.00 Black&Blue Monday MARTEDÌ 20 17.00-18.30 InterAgire MERCOLEDÌ 21 20.45-00.00 Fo… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Le pagelle del #DerbyMilano? Oggi sono a firma @Teo__Visma! Quanto avrà preso Sua Altezza @Ibra_official? ???? https://… -