PAGELLE Inter Borussia M’Gladbach: Vidal rovina tutto, Lukaku è trainante VOTI (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/21: PAGELLE Inter Borussia Mönchengladbach Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Inter e Borussia Mönchengladbach, valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021. TOP: Lukaku, De Vrij FLOP: Vidal, Thuram VOTI Inter: Handanovic 6; D’Ambrosio 6, de Vrij 6.5, Kolarov 6; Darmian 6.5, Barella 5.5, Vidal 5, Perisic 5.5 (78′ Bastoni 6); Eriksen 6.5 (78′ Brozovic 6); Lukaku 7, Sanchez 5.5 (45′ Lautaro Martinez 6). Borussia MÖNCHENGLADBACH: Sommer 6; ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/21:Mönchengladbach Ledei protagonisti del match traMönchengladbach, valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021. TOP:, De Vrij FLOP:, Thuram: Handanovic 6; D’Ambrosio 6, de Vrij 6.5, Kolarov 6; Darmian 6.5, Barella 5.5,5, Perisic 5.5 (78′ Bastoni 6); Eriksen 6.5 (78′ Brozovic 6);7, Sanchez 5.5 (45′ Lautaro Martinez 6).MÖNCHENGLADBACH: Sommer 6; ...

internewsit : Pagelle Inter-Borussia Monchengladbach: Lukaku certezza, disastro Vidal - - CalcioWeb : #InterMonchengladbach 2-2, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku salva Conte, il tecnico deve preoccuparsi [FOTO] -… - sportface2016 : #InterBorussia 2-2 | Tabellino e pagelle #UCL #ChampionsLeague - passione_inter : LIVE - Le pagelle di Inter-Borussia M: Conte senza Hakimi, esordio per Darmian - - PietroPecchioni : RT @INerazzurro: @90ordnasselA @IlMusmy Per fortuna no. Ci sono altri modi per farsi sentire e rispettare. Se aspirate al modello Juve siet… -