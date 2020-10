Pagelle Inter-Borussia M’Gladbach 2-2: voti e tabellino Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le Pagelle e il tabellino di Inter-Borussia Monchengladbach, prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2020-21. Termina 2-2 la sfida di San Siro tra i nerazzurri e i tedeschi. Vantaggio da parte dei padroni di casa con il solito Lukaku, poi la ribalta il M’Gladbach su rigore Bensebaini e Hofmann con una rete convalidata dal Var. Ma è ancora Lukaku a rispondere con un gol sugli sviluppi di un corner proprio nel finale di gara. VIDEO – HIGHLIGHTS Inter-Borussia MONCHENGLADBACH 2-2 tabellino Inter-Borussia MONCHENGLADBACH Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6, de Vrij 6, Kolarov 6; Darmian 6.5, Barella 6.5, Vidal 4, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lee ildiMonchengladbach, prima giornata della fase a gironi della Uefa-21. Termina 2-2 la sfida di San Siro tra i nerazzurri e i tedeschi. Vantaggio da parte dei padroni di casa con il solito Lukaku, poi la ribalta il M’Gladbach su rigore Bensebaini e Hofmann con una rete convalidata dal Var. Ma è ancora Lukaku a rispondere con un gol sugli sviluppi di un corner proprio nel finale di gara. VIDEO – HIGHLIGHTSMONCHENGLADBACH 2-2MONCHENGLADBACH(3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6, de Vrij 6, Kolarov 6; Darmian 6.5, Barella 6.5, Vidal 4, ...

