PAC post 2020 | MIPAAF | raggiunta intesa politica in Consiglio

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Dopo oltre 2 anni di negoziati, aldei Ministri dell’Agricoltura svoltosi in Lussemburgo gli Stati Membri europei hanno raggiunto ieri a tarda notte un accordo generale sullaAgricola Comune, che andrà ora negoziato in trilogo con la Commissione e il Parlamento europeo. L’– sottolinea in una nota il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – “segna un’evoluzione storica dell’impianto tradizionale dellaagricola“. Per la prima volta, infatti, i fondi della PAC saranno assegnati in base ai risultati raggiunti anziché al mero rispetto delle norme di conformità. L’accordo prevede che ogni Stato Membro presenti un Piano strategico ...