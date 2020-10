Pac post 2020 | c’è l’accordo tra ministri Ue | fondi assegnati a risultati raggiunti

Leggi su winemag

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo oltre 2 anni di negoziati, gli Stati membri europei hanno raggiunto ieri a tarda notte un accordo generale sulla Pac – Politica Agricola Comune, durante il Consiglio deidell’Agricoltura svoltosi in Lussemburgo. Il patto andrà ora negoziato in trilogo con la Commissione e il Parlamento europeo. L’intesa segna un’evoluzione storica dell’impianto tradizionale della politica agricola. Per la prima volta, infatti, idella Pac sarannoin base aianziché al mero rispetto delle norme di conformità. L’accordo prevede che ogni Stato Membro presenti un Piano strategico nazionale per la definizione e attuazione di tutti gli interventi, a seguito di un’analisi ...