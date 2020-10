Ospedale Fiera di Milano, riapertura confusa. Manca il personale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Era necessario che in Lombardia si arrivasse a 4.000 positivi in un giorno perché la Regione decidesse di riattivare la cattedrale nel deserto dell’Ospedale in Fiera a Milano. Costato quasi 19 milioni di euro (dei 21 ricevuti in donazione da privati) era rimasto “a mezzo servizio” per Mancanza di personale già nei mesi dell’emergenza. Ora, che la recrudescenza del virus non è più una previsione ma un dato, come nel “giorno della marmotta” si ripropone lo stesso problema: i posti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Era necessario che in Lombardia si arrivasse a 4.000 positivi in un giorno perché la Regione decidesse di riattivare la cattedrale nel deserto dell’in. Costato quasi 19 milioni di euro (dei 21 ricevuti in donazione da privati) era rimasto “a mezzo servizio” pernza digià nei mesi dell’emergenza. Ora, che la recrudescenza del virus non è più una previsione ma un dato, come nel “giorno della marmotta” si ripropone lo stesso problema: i posti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

