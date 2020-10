Orta Colibrì | “A Bologna nuova Villa Bellombra | creata sulle esigenze del paziente”

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Dopo l’acquisto nel 2019 di apparecchiature robotiche per la riabilitazione tra le più innovative a livello mondiale, Villa Bellombra, presidio ospedaliero fondato nel 1924 e specializzato nella riabilitazione intensiva, investe ed entro due anni trasferirà la propria sede. Dalla storica palazzina di via Bellombra, a Bologna, dove oggi continua a erogare cure e assistenza a pazienti neurologici e ortopedici, al complesso innovativo in costruzione in zona Casteldebole. Per capire l’importanza di questa trasformazione a vantaggio dei pazienti ma anche del personale medico, l’agenzia di stampa Dire ha intervistato Averardo Orta, ad del Consorzio ospedaliero Colibrì.