Operazione Igea | al via il piano della Difesa per effettuare 30 000 tamponi al giorno

Il Ministero della Difesa, in collaborazione con il Ministero della Salute, allestirà 200 Drive-Through-Difesa che saranno operativi su tutto il territorio nazionale a partire da questo fine settimana. Effettueranno 30.000 tamponi al giorno per il Covid-19. Il Ministero della Difesa annuncia l'inizio dell'Operazione Igea: circa 1400 unità, provenienti da tutte le Forze Armate e suddivise in 200 team specializzati, effettueranno fino a 30.000 tamponi al giorno mediante i "Drive-Through-Difesa" dislocati su tutto il territorio nazionale. Stando alle informazioni rilasciate dal Ministero della Difesa, ...

