Operaio nasconde mezzo chilo di droga in casa: arrestato 33enne kosovaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Martedì pomeriggio, i militari del Nucleo operativo e radiomobile con l'ausilio di una Squadra Operativa di Supporto, SOS, inquadrata nella CIO del 4° Battaglione 'Mestre' della 1Brigata Mobile, ... Leggi su vicenzatoday (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Martedì pomeriggio, i militari del Nucleo operativo e radiomobile con l'ausilio di una Squadra Operativa di Supporto, SOS, inquadrata nella CIO del 4° Battaglione 'Mestre' della 1Brigata Mobile, ...

ilbassanese : Operaio nasconde mezzo chilo di droga in casa: arrestato 33enne kosovaro - Chantaltomas : @scrivere_stanca Sono sconvolta, credevo fosse propaganda leghista .In realtà il ragazzone in questione sembra ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio nasconde Operaio nasconde mezzo chilo di droga in casa: arrestato 33enne kosovaro VicenzaToday Calci e pugni a operaio per rapinarlo, arrestata una coppia a Genova

GENOVA - Violenta aggressione ieri mattina in vico Untoria, nel centro storico di Genova. Gli agenti delle volanti hanno arrestato una donna e un uomo di 35 e 40 anni, rispettivamente italiana e maroc ...

Monete preziose custodite per secoli in un'anfora: il MarTa svela il "Tesoretto di Specchia"

Nascosto per secoli in un’anforetta di terracotta sotto un ... poi riportato alla luce casualmente il 9 ottobre del 1952 da un gruppo di operai che lavorava in quel terreno. Dal ‘52 ad oggi custodito ...

GENOVA - Violenta aggressione ieri mattina in vico Untoria, nel centro storico di Genova. Gli agenti delle volanti hanno arrestato una donna e un uomo di 35 e 40 anni, rispettivamente italiana e maroc ...Nascosto per secoli in un’anforetta di terracotta sotto un ... poi riportato alla luce casualmente il 9 ottobre del 1952 da un gruppo di operai che lavorava in quel terreno. Dal ‘52 ad oggi custodito ...