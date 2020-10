Oggi e domani occhi al cielo per le Orionidi, le stelle cadenti d’autunno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)Il mese di ottobre è ricco di eventi astronomici: in attesa della seconda Luna piena del mese, chiamata Blue Moon, che sorgerà il 31 ottobre prossimo, come ogni anno tornano puntuali a illuminare i cieli d’autunno le Orionidi, le stelle cadenti d’autunno, il cui picco è previsto tra il 21 e il 22 ottobre, con una ventina di stelle cadenti all’ora. E quest’anno lo spettacolo è assicurato: condizioni meteo permettendo, infatti, l’assenza della Luna migliorerà ulteriormente la loro osservazione. Pronti per godervi lo spettacolo? Ecco come. Le Orionidi, parenti strettissime delle Eta Aquaridi, sono stelle cadenti originate dalle particelle perse dalla cometa Halley, durante ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)Il mese di ottobre è ricco di eventi astronomici: in attesa della seconda Luna piena del mese, chiamata Blue Moon, che sorgerà il 31 ottobre prossimo, come ogni anno tornano puntuali a illuminare i cieli d’autunno le, led’autunno, il cui picco è previsto tra il 21 e il 22 ottobre, con una ventina diall’ora. E quest’anno lo spettacolo è assicurato: condizioni meteo permettendo, infatti, l’assenza della Luna migliorerà ulteriormente la loro osservazione. Pronti per godervi lo spettacolo? Ecco come. Le, parenti strettissime delle Eta Aquaridi, sonooriginate dalle particelle perse dalla cometa Halley, durante ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi domani Un paese da cartolina, dal '900 a oggi - Mostra Saluti da Vinovo al Castello della Rovere Ieri Oggi Domani Cronache Coronavirus Lombardia, bollettino di oggi 21 ottobre: 4.126 contagi in 24 ore, nuovo record

Rispetto alla scorsa primavera, però, oggi il numero di tamponi processati è molto più ... che ha trovato l'accordo con il Governo già lo scorso luglio. Da domani intanto scatta il coprifuoco in ...

Napoli, Mertens: "Vi dico come sta la spalla. Con Osimhen e Lozano cambia il modo di giocare"

Napoli impegnato domani al San Paolo nella sfida contro l'Az Alkmaar per la prima giornata dei gironi di Europa League. Oggi hanno parlato in conferenza stampa sia mister Gattuso che Dries Mertens per ...

