Oggi 1.219 positivi nel Lazio, la metà a Roma. D'Amato: ai drive-in solo con prenotazione online (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Più di mille e duecento casi di positività al Covid nellle ultime 24 ore (1.219), 16 morti, 133guariti e un rapporto tamponi-contagi del 5,9%. Questi i numeri del Coronavirus forniti dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Queste sono le giornate più difficili, occorre rigore e rispetto del distanziamento. Bene avvio sistema di prenotazione online dei drive-in, da ieri effettuate 5 mila prenotazioni e presto tutti i drive di Roma avranno accesso solo previa prenotazione online. Ci aspettiamo un incremento del valore RT soprattutto nelle province, Roma sta tenendo. La rete ospedaliera è entrata nella settima ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Più di mille e duecento casi dità al Covid nellle ultime 24 ore (1.219), 16 morti, 133guariti e un rapporto tamponi-contagi del 5,9%. Questi i numeri del Coronavirus forniti dall'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'. "Queste sono le giornate più difficili, occorre rigore e rispetto del distanziamento. Bene avvio sistema didei-in, da ieri effettuate 5 mila prenotazioni e presto tutti idiavranno accessoprevia. Ci aspettiamo un incremento del valore RT soprattutto nelle province,sta tenendo. La rete ospedaliera è entrata nella settima ...

