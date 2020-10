Nuovo Dpcm: verso la chiusura di palestre, piscine e coprifuoco notturno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oltre alle misure presentate domenica sera, il governo si prepara a varare un Nuovo Dpcm: chiusura di palestre e piscine, limite di orari nei centri commerciali durante il fine settimana, coprifuoco nazionale dalle 23 alle 6 del mattino. Secondo quanto si vocifera a Palazzo Chigi, queste saranno le nuove misure che adotterà il governo. La ribellione dei gestori delle palestre di Forlì Da Forlì è partita una ribellione generale dei gestori delle palestre. Così spiega Niccolò Colli, titolare a Forlì della palestra Crossfit 47100: “Se imporranno la chiusura, non chiuderemo. … Quindi restare aperti e dare un servizio a chi vuole allenarsi è un nostro diritto. Non ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oltre alle misure presentate domenica sera, il governo si prepara a varare undi, limite di orari nei centri commerciali durante il fine settimana,nazionale dalle 23 alle 6 del mattino. Secondo quanto si vocifera a Palazzo Chigi, queste saranno le nuove misure che adotterà il governo. La ribellione dei gestori delledi Forlì Da Forlì è partita una ribellione generale dei gestori delle. Così spiega Niccolò Colli, titolare a Forlì della palestra Crossfit 47100: “Se imporranno la, non chiuderemo. … Quindi restare aperti e dare un servizio a chi vuole allenarsi è un nostro diritto. Non ci ...

