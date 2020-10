Nuovo DPCM | oggi Conte rivela tutti i dettagli delle nuove misure | a che ora e dove vedere la diretta

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppee domani sarà in Parlamento per le informative sulledisposizioni adottate dal governo con l’ultimoper contrastare l’emergenza Coronavirus. L’informativa al Senato della Repubblica sulle “ulteriori iniziative adottate dal governo con ilrelativo all’emergenza epidemiologica” è previstaalle 16:15, mentre alla Camera il premier riferirà domani alle ore 10., come seguire ladel premierLadell’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe, potrà essere seguita in ...