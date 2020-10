Nuovo Decreto in arrivo entro il weekend: potrebbe prevedere nuove restrizioni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo Dpcm in arrivo entro questo weekend: il Decreto dovrebbe essere firmato a giorni e prevedere nuove limitazioni Giuseppe Conte sarebbe al lavoro per un Nuovo Dpcm. Il suo arrivo sarebbe previsto già per questo fine settimana e dunque entro domenica 25 ottobre. Tuttavia non ci sarebbe ancora accordo sui suoi contenuti. Ci sarebbe una … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Dpcm inquesto: ildovrebbe essere firmato a giorni elimitazioni Giuseppe Conte sarebbe al lavoro per unDpcm. Il suosarebbe previsto già per questo fine settimana e dunquedomenica 25 ottobre. Tuttavia non ci sarebbe ancora accordo sui suoi contenuti. Ci sarebbe una … L'articolo Curiosauro.

matteosalvinimi : Prima di qualsiasi nuovo Decreto o chiusura, il governo e l’INPS paghino la cassa integrazione a TUTTI i lavoratori… - Corriere : ?? La gente è stanca, sì ai divieti ma con buonsenso. La difficile trattativa del premier Conte per decidere le misu… - M5S_Europa : #Meloni probabilmente non ha avuto tempo di leggere il nuovo #decreto, tanto è impegnata a trovare un modo per infa… - celineshortie : RT @UnoFRAtanti: Nuovo decreto Napoli; Massimo in 3 persone su un motorino . - crataegusoxyaca : Sto facendo di tutto per non incazzarmi ma la mia pazienza ha un limite, da lunedì prossimo sarà sempre dentro casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Decreto Verso un nuovo decreto: coprifuoco, scuola al pomeriggio e restrizioni per i locali RavennaToday Coprifuoco e didattica a distanza Sport dilettanti, sì allenamenti individuali

L’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione, Attilio Fontana. Ulteriori misure restrittive in una seconda ordinanza con i sindaci. In vigore dal 22 ot ...

Mattarella promulga la legge costituzionale sul taglio dei parlamentari

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella stasera ha firmato la legge costituzionale sul taglio dei parlamentari che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Lo scorso 20 settembre ...

L’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione, Attilio Fontana. Ulteriori misure restrittive in una seconda ordinanza con i sindaci. In vigore dal 22 ot ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella stasera ha firmato la legge costituzionale sul taglio dei parlamentari che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Lo scorso 20 settembre ...