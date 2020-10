Nuovo album di Paul McCartney in arrivo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La leggenda dei Beatles, Paul McCartney ha annunciato l’uscita di un Nuovo album per giovedì 22 ottobre. Una fonte ha detto la notizia al quotidiano The Sun: “Paul è stato completamente solo, senza produttore o ingegnere del suono, mentre faceva questo disco, proprio come era per i due volumi precedenti.Ovviamente questa volta registrare in isolamento non è stata una sua scelta. Ma aveva perfettamente senso che questo album fosse il terzo della trilogia, soprattutto visto che il primo è uscito cinquant’anni fa.“ Quando è stato registrato il Nuovo album di Paul McCartney? Si dice che Paul McCartney “abbia dovuto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La leggenda dei Beatles,ha annunciato l’uscita di unper giovedì 22 ottobre. Una fonte ha detto la notizia al quotidiano The Sun: “è stato completamente solo, senza produttore o ingegnere del suono, mentre faceva questo disco, proprio come era per i due volumi precedenti.Ovviamente questa volta registrare in isolamento non è stata una sua scelta. Ma aveva perfettamente senso che questofosse il terzo della trilogia, soprattutto visto che il primo è uscito cinquant’anni fa.“ Quando è stato registrato ildi? Si dice che“abbia dovuto ...

Fake news, un tema decisamente caldo in questi tempi di convulsa mediaticità e digitalizzazione delle coscienze, al quale gli Stonedrift hanno deciso di dedicare il nuovo brano “River ... fa parte del ...

L’adolescenza di Arlo Parks nel videoclip di “Green Eyes”

"Green Eyes" è il nuovo singolo della cantautrice inglese Arlo Parks che anticipa l'uscita del suo album di debutto Collapsed in Sunbeams (29 gennaio). Diretto da Louis Bhose, il videoclip coglie dell ...

