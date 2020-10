Nuovi focolai Covid in Italia oggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'epidemia di Covid serpeggia in tutta la penisola. Secondo il bollettino del ministero della Salute del 20 ottobre, sono 10.874 i Nuovi casi di contagio registrati in Italia, a fronte di 144.737 tamponi effettuati (contro i 98.862 del giorno precedente). I decessi sono stati 89. Il ministero della Salute pubblica sul suo sito anche una pagina sul Covid-19 che aggiorna la situazione con dati che provengono dalla rete di sorveglianza sul coronavirus attiva fin dall'inizio della pandemia, compreso il numero dei casi in ogni Regione. «Il virus - vi si legge - oggi circola in tutto il Paese. Questa settimana è stato osservato un forte incremento dei casi che porta l’incidenza cumulativa (dati flusso Istituto sanitario) negli ultimi 14 giorni a 75 per 100.000 abitanti per il ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'epidemia diserpeggia in tutta la penisola. Secondo il bollettino del ministero della Salute del 20 ottobre, sono 10.874 icasi di contagio registrati in, a fronte di 144.737 tamponi effettuati (contro i 98.862 del giorno precedente). I decessi sono stati 89. Il ministero della Salute pubblica sul suo sito anche una pagina sul-19 che aggiorna la situazione con dati che provengono dalla rete di sorveglianza sul coronavirus attiva fin dall'inizio della pandemia, compreso il numero dei casi in ogni Regione. «Il virus - vi si legge -circola in tutto il Paese. Questa settimana è stato osservato un forte incremento dei casi che porta l’incidenza cumulativa (dati flusso Istituto sanitario) negli ultimi 14 giorni a 75 per 100.000 abitanti per il ...

