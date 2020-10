Nuova ordinanza in Lombardia: l’autocertificazione e il coprifuoco dalle ore 23 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il 21 ottobre 2020 è stata firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Speranza la Nuova ordinanza che prevede dal 22 ottobre l’autocertificazione per uscire da casa in Lombardia. Per ora solo dalle 23 alle 5 del mattino. Ma proprio poche ore fa il ministro della Salute Roberto Speranza ha raccomandato a tutti, sui social, di restare a casa il più possibile. Il Governo sta cercando di evitare un nuovo lockdown generalizzato, ma le varie Regioni stanno adottando nuove restrizioni per scongiurare un ulteriore diffondersi del contagio da Covid-19. Ecco tutto quello che si deve sapere. Perché è necessario fare nuove restrizioni È stata una decisione sofferta e prolungata il più possibile, ma alla fine il Governo e le Regioni hanno dovuto prenderla dopo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il 21 ottobre 2020 è stata firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Speranza lache prevede dal 22 ottobre l’autocertificazione per uscire da casa in. Per ora solo23 alle 5 del mattino. Ma proprio poche ore fa il ministro della Salute Roberto Speranza ha raccomandato a tutti, sui social, di restare a casa il più possibile. Il Governo sta cercando di evitare un nuovo lockdown generalizzato, ma le varie Regioni stanno adottando nuove restrizioni per scongiurare un ulteriore diffondersi del contagio da Covid-19. Ecco tutto quello che si deve sapere. Perché è necessario fare nuove restrizioni È stata una decisione sofferta e prolungata il più possibile, ma alla fine il Governo e le Regioni hanno dovuto prenderla dopo ...

