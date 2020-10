Nuoto, Paolo Barelli: “Siamo molto dispiaciuti, la ASL locale farà le verifiche del caso perché è una cosa che non nasce in piscina” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una sorta di maledizione “Covid” per il Nuoto italiano. Dopo la positività di Federica Pellegrini, che sembra essersi messa alle spalle il momento critico, anche altri azzurri purtroppo si trovano a dover fare i conti con il famigerato Coronavirus. Gli atleti, infatti, presenti al collegiale di Livigno sono risultati positivi nella quasi totalità e vi sono anche nomi eccellenti: “I tamponi di controllo effettuati nel corso del collegiale in svolgimento a Livigno hanno registrato la positività al Covid-19 di Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona Quadarella. Tutti gli atleti sono asintomatici. Gli esami ai membri dello staff tecnico-sanitario hanno dato esito negativo“, è stato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una sorta di maledizione “Covid” per ilitaliano. Dopo la positività di Federica Pellegrini, che sembra essersi messa alle spalle il momento critico, anche altri azzurri purtroppo si trovano a dover fare i conti con il famigerato Coronavirus. Gli atleti, infatti, presenti al collegiale di Livigno sono risultati positivi nella quasi totalità e vi sono anche nomi eccellenti: “I tamponi di controllo effettuati nel corso del collegiale in svolgimento a Livigno hanno registrato la positività al Covid-19 di Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona Quadarella. Tutti gli atleti sono asintomatici. Gli esami ai membri dello staff tecnico-sanitario hanno dato esito negativo“, è stato ...

Dieci atleti della nazionale italiana di nuoto in raduno collegiale a Livigno sono risultati positivi al coronavirus. I tamponi di controllo hanno dato esito positivo per Federico Burdisso, Martina Ri ...

