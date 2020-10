Nuoto, come sta Federica Pellegrini dopo la positività al Covid? Escluse complicazioni ai polmoni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Giorni davvero particolari per il Nuoto azzurro quelli che si stanno vivendo. La notizia della positività al Coronavirus di Federica Pellegrini aveva scosso la quotidianità e la campionessa di Spinea, con una sorta di diario su Instagram, ha fornito aggiornamenti sulle proprie condizioni. Le bad news, però, non si sono esaurite qui pensando a quanto accaduto nel corso del collegiale a Livigno, dove tanti atleti di spicco erano riuniti per prepararsi in vista della stagione agonistica invernale. Si è creato, purtroppo, un vero e proprio focolaio e tra i casi anche quelli di Gabriele Detti e di Simona Quadarella. Per fortuna, tutti i soggetti coinvolti sono asintomatici. Tornando a Pellegrini, la situazione sembra andare per il verso giusto e per quanto riferito nelle “storie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Giorni davvero particolari per ilazzurro quelli che si stanno vivendo. La notizia della positività al Coronavirus diaveva scosso la quotidianità e la campionessa di Spinea, con una sorta di diario su Instagram, ha fornito aggiornamenti sulle proprie condizioni. Le bad news, però, non si sono esaurite qui pensando a quanto accaduto nel corso del collegiale a Livigno, dove tanti atleti di spicco erano riuniti per prepararsi in vista della stagione agonistica invernale. Si è creato, purtroppo, un vero e proprio focolaio e tra i casi anche quelli di Gabriele Detti e di Simona Quadarella. Per fortuna, tutti i soggetti coinvolti sono asintomatici. Tornando a, la situazione sembra andare per il verso giusto e per quanto riferito nelle “storie ...

