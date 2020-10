Nunzia De Girolamo: “Sentivo come degli animaletti dentro il corpo, avevo febbre. Il covid è infimo, forte” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Domenica avevo iniziato a stare male, sentivo come se avessi degli animaletti che si muovevano dentro il corpo, dolori, senso di stanchezza mai provato prima. Poi la febbre, 37 e cinque, 37 e tre, 37 e sette, saliva e scendeva. Quando ho fatto il tampone, lunedì, il medico mi ha lasciato la ricetta coi farmaci anche prima di sapere l’esito. Di tamponi me ne aveva fatti parecchi in passato, anche perché mio marito (il ministro Francesco Boccia, ndr) di gente ne incontra tanta e quindi siamo ben controllati”. Parole di Nunzia De Girolamo intervistata dal Corriere della Sera. Positiva al covid-19, De Girolamo dice di aver iniziato a prendere “antibiotici e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Domenicainiziato a stare male, sentivose avessiche si muovevanoil, dolori, senso di stanchezza mai provato prima. Poi la, 37 e cinque, 37 e tre, 37 e sette, saliva e scendeva. Quando ho fatto il tampone, lunedì, il medico mi ha lasciato la ricetta coi farmaci anche prima di sapere l’esito. Di tamponi me ne aveva fatti parecchi in passato, anche perché mio marito (il ministro Francesco Boccia, ndr) di gente ne incontra tanta e quindi siamo ben controllati”. Parole diDeintervistata dal Corriere della Sera. Positiva al-19, Dedice di aver iniziato a prendere “antibiotici e ...

