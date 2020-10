Numeri coronavirus 21 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi si segnala un’altra giornata campale rispetto ai Numeri coronavirus 21 ottobre. In Italia, oggi, si registra una nuova impennata dei contagi. I dati del ministero della Salute sottolineano come nelle ultime 24 ore ci siano stati 15199 nuovi casi positivi, 127 nuovi decessi. In totale, dall’inizio della pandemia, il nostro Paese ha pagato un tributo di 36.832 vittime e ha coinvolto complessivamente 449.648 persone. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 20 ottobre, cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo Numeri coronavirus 21 ottobre, cosa c’è di positivo Il numero migliore arriva ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi si segnala un’altra giornata campale rispetto ai21. In Italia, oggi, si registra una nuova impennata dei contagi. I dati del ministero della Salute sottolineano come nelle ultime 24 ore ci siano stati 15199 nuovi casi positivi, 127 nuovi decessi. In totale, dall’inizio della pandemia, il nostro Paese ha pagato un tributo di 36.832 vittime e ha coinvolto complessivamente 449.648 persone. LEGGI ANCHE >20c’è dic’è di21c’è diIl numero migliore arriva ...

SAN PAOLO, 21 OTT - Il Brasile ieri ha registrato 661 morti per il coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 154.837, secondo il Consiglio n ...

Covid, nuove restrizioni nel fine settimana se i contagi continueranno a salire

Di un nuovo Dpcm non si è ancora parlato, assicura il ministero della Salute, ma potrebbero arrivare nuove restrizioni e chiusure. Osservati speciali palestre, piscine e trasporti pubblici ...

