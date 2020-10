Noto personaggio televisivo ammette di avere un debole per Tommaso Zorzi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro Cecchi Paone, divulgatore scientifico e giornalista, avrebbe rilasciato delle dichiarazioni interessanti a proposito di Tommaso Zorzi. Ex gieffino come il rampollo milanese, Cecchi Paone avrebbe rivelato tutto il suo interesse (passato, ma anche presente!) per l’influencer. Nell’intervista rilasciata a Chi, ecco quali sarebbero state le parole di Alessandro Cecchi Paone nei confronti di Tommaso Zorzi: Zorzi, ah se mi piace! Quando Tommaso venne fuori con Riccanza, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse. Ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho dato anche qualche consiglio. In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturiali che per uno della sua estrazione e della sua eleganza erano aspetti assai negativi. In quel momento aveva una ... Leggi su trendit (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro Cecchi Paone, divulgatore scientifico e giornalista, avrebbe rilasciato delle dichiarazioni interessanti a proposito di. Ex gieffino come il rampollo milanese, Cecchi Paone avrebbe rivelato tutto il suo interesse (passato, ma anche presente!) per l’influencer. Nell’intervista rilasciata a Chi, ecco quali sarebbero state le parole di Alessandro Cecchi Paone nei confronti di, ah se mi piace! Quandovenne fuori con Riccanza, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse. Ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho dato anche qualche consiglio. In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturiali che per uno della sua estrazione e della sua eleganza erano aspetti assai negativi. In quel momento aveva una ...

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, un personaggio (molto) noto rivela: “#TommasoZorzi? Ah, se mi piace! Ai tempi di ‘#Riccanza’ gli manife… - baldunggreen : @vanabeau @Mysterytrains Il problema è un altro. Sei un personaggio noto per via di un paziente famoso che curi,… - DukeOfSuffolk : Oggi ho beccato la richiesta di carta di un noto personaggio del mondo della moda, direttore creativo di un famosis… - OfficinaDiMarK : @ScafAnna Hai vist a Ch'Ell... A vist a chell'altr... Marooo. Poi però non è da sottovalutare il nero di WhatsApp,… - Clotild75026688 : @pisto_gol @upandslow @NicolaRaiano Firenze, penso sia un ottima piazza per lui e, non gli verrà neanche tanto diff… -

Ultime Notizie dalla rete : Noto personaggio ‘Gf Vip 5’, un personaggio (molto) noto rivela: “Tommaso Zorzi? Ah, se mi piace! Ai tempi di ‘Riccanza’ gli manifestai tutto il mio interesse…” Isa e Chia Baldur’s Gate 3 è un gioco bastardo

Baldur's Gate 3 è qui. O meglio, solo una parte del nuovo capitolo della celebre serie di RPG isometrici è qui. E non si può neanche definire più un RPG is ...

Cagliari, furti e rapine in pochi giorni: giovane arrestato, rubò nella Basilica

La polizia di Cagliari ha dato un nome e un volto al presunto autore di una serie di furti e rapine tra cui quella messa a segno all’interno della Basilica Mauriziana di Santa Croce il 9 ottobre scors ...

Baldur's Gate 3 è qui. O meglio, solo una parte del nuovo capitolo della celebre serie di RPG isometrici è qui. E non si può neanche definire più un RPG is ...La polizia di Cagliari ha dato un nome e un volto al presunto autore di una serie di furti e rapine tra cui quella messa a segno all’interno della Basilica Mauriziana di Santa Croce il 9 ottobre scors ...