“Non esiste”. Gemma Galgani tira fuori l’orgoglio, ma sotto c’è un’altra delusione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I partecipanti del trono over sono stai i protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne. E come spesso accade ha tenuto banco la storia tra Gemma Galgani e il cavaliere Biagio Di Maro. La puntata si è aperta con un riassunto di quanto accaduto fino ad ora tra Gemma e Biagio. Segue un sfogo della dama post-puntata. Gemma è rimasta molto male dal fatto che il cavaliere abbia deciso di proseguire la conoscenza con altre dame, in particolare con Maria e Sabina. Gemma ha mostrato più di qualche dubbio riguardo alle scelte di Biagio. Infatti pare che il cavaliere Biagio la chiamerebbe solo quando le altre due dame non sarebbero disponibili ad uscire. Quando Biagio annuncia che gli avrebbe fatto piacere uscire con Sabina, ammesso che lei fosse disponibile, Gemma ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I partecipanti del trono over sono stai i protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne. E come spesso accade ha tenuto banco la storia trae il cavaliere Biagio Di Maro. La puntata si è aperta con un riassunto di quanto accaduto fino ad ora trae Biagio. Segue un sfogo della dama post-puntata.è rimasta molto male dal fatto che il cavaliere abbia deciso di proseguire la conoscenza con altre dame, in particolare con Maria e Sabina.ha mostrato più di qualche dubbio riguardo alle scelte di Biagio. Infatti pare che il cavaliere Biagio la chiamerebbe solo quando le altre due dame non sarebbero disponibili ad uscire. Quando Biagio annuncia che gli avrebbe fatto piacere uscire con Sabina, ammesso che lei fosse disponibile,ha ...

