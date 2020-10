Non confermata la riapertura delle scuole in Campania il 26 ottobre nell’ultima ordinanza di De Luca (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una vera e propria doccia fredda è quella per la mancata conferma della riapertura delle scuole in Campania il prosimo 26 ottobre, dopo le caute speranze della giornata di ieri. Nella notte, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza, la numero 83, che gela gli animi dei più giovani studenti delle primarie che vorrebbero ritornare tra i banchi ma anche dei relativi genitori. Salvo nuove indicazioni, la situazione resta la stessa già nota e la campanella suonerà ancora (e sarebbe anche il caso di dire forse) solo dopo il 30 ottobre. L’ordinanza della regione governata da De Luca è visualizzabile per intero al seguente collegamento. Come ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una vera e propria doccia fredda è quella per la mancata conferma dellainil prosimo 26, dopo le caute speranze della giornata di ieri. Nella notte, il governatore Vincenzo Deha firmato una nuova, la numero 83, che gela gli animi dei più giovani studentiprimarie che vorrebbero ritornare tra i banchi ma anche dei relativi genitori. Salvo nuove indicazioni, la situazione resta la stessa già nota e la campanella suonerà ancora (e sarebbe anche il caso di dire forse) solo dopo il 30. L’della regione governata da Deè visualizzabile per intero al seguente collegamento. Come ...

FcInterNewsit : Sky - Infortunio Sanchez: notizia non confermata. Le condizioni del Niño verranno verificate domani ad Appiano - Sairentofurawa : mi fa paura) i libri li ho letti, ma ero più piccola quindi non ricordo praticamente nulla e devo rileggerli. Ma ne… - cvrlyggukxx : RT @rainingcaffeine: la mia ipotesi secondo cui non è semplicemente il taglio di capelli a renderlo tondo ma proprio la sua testa ad aver r… - rainingcaffeine : la mia ipotesi secondo cui non è semplicemente il taglio di capelli a renderlo tondo ma proprio la sua testa ad ave… - RB78115063 : @ARappazzo @kisskissnapoli In realtà l'unico a decidere deve essere l'Asl, cosa che poi è stata confermata nel mome… -