Nina Zilli: vita privata, età, carriera, Instagram e Amori della cantante (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Scopriamo di più sulla vita privata di Nina Zilli, una delle cantanti più gettonate del momento. A guardarla oggi non si direbbe, ma l’artista romana ha un passato da ragazzina insicura e complessata. Poi il fiore è sbocciato, lasciando il posto alla donna sicura di sé e piena di personalità che tutti possiamo ammirare. Da qualche giorno si parla di Nina per motivi estranei alla sua professione: la cantante ha infatti annunciato di essere risultata positiva al Covid-19. Poiché ha un grande seguito, con encomiabile senso di responsabilità la Zilli ha messo in guardia la popolazione, in particolare i più giovani, dal rischio altissimo di contrarre il Coronavirus in questo periodo. Lei ritiene di essersi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Scopriamo di più sulladi, una delle cantanti più gettonate del momento. A guardarla oggi non si direbbe, ma l’artista romana ha un passato da ragazzina insicura e complessata. Poi il fiore è sbocciato, lasciando il posto alla donna sicura di sé e piena di personalità che tutti possiamo ammirare. Da qualche giorno si parla diper motivi estranei alla sua professione: laha infatti annunciato di essere risultata positiva al Covid-19. Poiché ha un grande seguito, con encomiabile senso di responsabilità laha messo in guardia la popolazione, in particolare i più giovani, dal rischio altissimo di contrarre il Coronavirus in questo periodo. Lei ritiene di essersi ...

Agenzia_Ansa : La cantante Nina Zilli positiva al #covid. 'Io contagiata forse a cena. Attenti ai luoghi chiusi e affollati' #ANSA… - Corriere : Nina Zilli positiva al Coronavirus: «Forse l’ho preso al ristorante, evitate luoghi af... - Adnkronos : #NinaZilli: 'Ho il #Covid, probabilmente l'ho preso al ristorante' - GammaStereoRoma : Nina Zilli - Mi Hai Fatto Fare Tardi - cstambul : RT @wushurabbit: Speriamo che quando andrà a mangiare in un ristorante, in un qualsiasi ristorante, in cucina si ricordino di sputare nelle… -