Nina Moric, il dramma del figlio Carlos: le confessioni del ragazzo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questo articolo . Nina Moric ha voluto condividere sui social le ennesime dichiarazioni del figlio Carlos ai danni di Fabrizio Corona. Ecco cosa è accaduto. Nina Moric continua a far discutere di sé e della vicenda che in questi giorni l’ha vista protagonista insieme al figlio Carlos e l’ex compagno Fabrizio Corona. Corona e la Moric hanno avuto … Leggi su youmovies (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questo articolo .ha voluto condividere sui social le ennesime dichiarazioni delai danni di Fabrizio Corona. Ecco cosa è accaduto.continua a far discutere di sé e della vicenda che in questi giorni l’ha vista protagonista insieme ale l’ex compagno Fabrizio Corona. Corona e lahanno avuto …

Erica90835855 : Pensiero estemporaneo:il figlio di Corona e Nina Moric ma in quale fiaba dell'orrore è capitato. Vorrei salvarlo. - nocchi_rita : RT @dasi9387: Corona è un folle. Ha fatto sempre cazzate nella vita. È uno che divide il giudizio. Ma ammetto che quando si parla di Nina M… - Alex21312003 : RT @Delorenzoanna1: «Papà non ha il Covid, mi picchia e mi dà psicofarmaci», la videochiamata choc del figlio di Corona a Nina Moric https:… - uraganopier : Fabrizio Corona positivo al Covid, in casa con lui c'è anche suo figlio Carlos. Nina Moric denuncia l'accaduto. ??… - Delorenzoanna1 : «Papà non ha il Covid, mi picchia e mi dà psicofarmaci», la videochiamata choc del figlio di Corona a Nina Moric… -