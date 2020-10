Nigeria | il reporter di Lagos | “Cittadini nel mirino dell’esercito”

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – “A Lagos le tensioni stanno degenerando, la gente ha paura e nessuno si sente più al sicuro. Le forze di polizia attaccano e minacciano manifestanti e gente comune, ma anche alcuni gruppi di facinorosi stanno creando problemi. Le istituzioni devono fare qualcosa: se la casa va a fuoco, non si può stare fermi e guardarla bruciare”. Innocent è un giornalista residente a Lagos e, per ragioni di sicurezza, chiede che non sia citato il suo cognome. L’agenzia Dire lo ha raggiunto all’indomani di scontri nella capitale economica della Nigeria che hanno causato vittime tra i civili. Alcune fonti, non confermate dal governo, hanno riferito di una ventina di morti e oltre 50 feriti. Ma anche Innocent ieri “ha sentito colpi d’arma da fuoco” vicino casa sua.