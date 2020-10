Nicole Kidman a 53 anni: come è diventata l’attrice dopo botox e chirurgia [FOTO] (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È stata per anni una delle più belle stelle di Hollywood: Nicole Kidman ha incarnato un ideale di femminilità sobria, elegante, assolutamente naturale. Meravigliosa anche nelle sue piccole imperfezioni; e poi lunghi capelli biondissimi, occhi azzurro mare e pelle di porcellana. Eppure la donna sex symbol degli anni ’80 e ’90 ha ceduto, come molti suoi colleghi e colleghe, alla tentazione della chirurgia estetica per frenare il passare degli anni. E il risultato fa discutere da anni fan e cinefili. Lei stessa in qualche occasione ha detto di aver esagerato con il botox. In effetti Nicole Kidman, ex moglie di Tom Cruise e oggi felicemente sposata con Keith Urban, ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È stata peruna delle più belle stelle di Hollywood:ha incarnato un ideale di femminilità sobria, elegante, assolutamente naturale. Meravigliosa anche nelle sue piccole imperfezioni; e poi lunghi capelli biondissimi, occhi azzurro mare e pelle di porcellana. Eppure la donna sex symbol degli’80 e ’90 ha ceduto,molti suoi colleghi e colleghe, alla tentazione dellaestetica per frenare il passare degli. E il risultato fa discutere dafan e cinefili. Lei stessa in qualche occasione ha detto di aver esagerato con il. In effetti, ex moglie di Tom Cruise e oggi felicemente sposata con Keith Urban, ...

Ultime Notizie dalla rete : Nicole Kidman Nicole Kidman, star della serie «The Undoing», tra enigmi, misteri e terribili rivelazioni Corriere della Sera 15 coppie nei film che vorremmo vedere insieme nella realtà

Il feeling nato sul set non sempre si tramuta in una romantica relazione d'amore: ecco 15 coppie nei film che abbiamo amato a tal punto da desiderare di vederle insieme nella realtà… Amore al cinema, ...

Nicole Kidman parla per la prima volta del divorzio da Tom Cruise

Eravamo felicemente sposati… Trent’anni dopo le nozze (24 dicembre 1990), Nicole Kidman (Moulin Rouge!, Nine, The Prom)si è lasciata sfuggire qualche parola e una riflessione ...

