Nello e Carlotta li abbiamo visti a Temptation Island, lei si è lamentata che lui pensa sempre a lavoro. Ma cosa cosa fa nella vita? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’edizione di quest’anno di Temptation Island ha regalato molte emozioni ai suoi telespettatori e tra i protagonisti principali di quest’anno sicuramente la coppia cheè piaciuta di più è quella formata da Carlotta e Nello. Durante l’ultimo falo di confronto se Nello sembrava felice e contanto di rivedere la fidanzata e non aveva dubbi sul suo amore, Carlotta invece dopo aver visto le immagini del fidanzato all’interno del villaggio dei sentimenti, ha fatto un passo indietro e si è mostrata furiosa e non più convinta del loro amore. Inoltre si è spesso lamentata di volere più attenzioni dal fidazato che ha accusato di pensare troppo al lavoro piuttosto che a ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’edizione di quest’anno diha regalato molte emozioni ai suoi telespettatori e tra i protagonisti principali di quest’anno sicuramente la coppia cheè piaciuta di più è quella formata da. Durante l’ultimo falo di confronto sesembrava felice e contanto di rivedere la fidanzata e non aveva dubbi sul suo amore,invece dopo aver visto le immagini del fidanzato all’interno del villaggio dei sentimenti, ha fatto un passo indietro e si è mostrata furiosa e non più convinta del loro amore. Inoltre si è spessodi volere più attenzioni dal fidazato che ha accusato dire troppo alpiuttosto che a ...

capulliarianna : Sto guardando Nello e Carlotta e, mi spiace, ma tifo che lui si stanchi di questa donna che non è disposta a dialog… - Allison22545604 : RT @Heavenisaplace7: Carlotta: Non è andato oltre Nello, anche perchè non saremmo qui ma a una funzione religiosa io come Alessia: #TEMPT… - Beautifouldark : RT @Roses22_: Carlotta:'Non è andato oltre,anche perché sarebbe morto. Ceh non staremo parlando di Nello ma staremo a fare una funzione rel… - Fabs006 : RT @iosonoscioccata: *Nello si avvicina* Carlotta:'AO NELLO NUN ME TOCCÀ CHE T'ARRIVA NA PIZZA IN FACCIA NELLO' #temptationisland https://t… - Fabs006 : RT @iamfaancy: COMUNQUE CARLOTTA E NELLO MIEI PROTETTI E PREFERITI PER SEMPRE VI AMO #TemptationIsland -