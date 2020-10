Nelle villette dei Casamonica | otto abitazioni sgomberate

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono scattate all'alba le operazioni di sgombero e demolizioni dicostruzioni, traabusive con piscina e capannoni, riconducibili al clan dei, in via Fratelli Marchetti Longhi 10, nella zona Romanina della Capitale, al confine con Comune di Ciampino. (foto Franscesco Benvenuti)

Death35902652 : @mamabuange @MariaVarola ... ma che ne sanno quelli che vivono nelle loro tristi villette, delle matte risate ?? che… - massidanu : @letizia51351720 @geroz_ Ogni cane ha una peculiarità lo York shire abbaia perché nella regione inglese dello Yor… - MaxZanCn1 : @AMorelliMilano Nelle villette sul Garda avete spazio? - DomenicoMuroni : @matteosalvinimi Uè mattè, weekendino nelle villette sul lago di Garda? - VMangiapia : @edasbolat Accensino tutte le tv che hanno nelle loro villette eh ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Nelle villette

Il Tempo

Sono scattate all'alba le operazioni di sgombero e demolizioni di otto costruzioni, tra villette abusive con piscina e capannoni, riconducibili al clan dei Casamonica, in via Fratelli Marchetti Longhi ...ROMA - Cento uomini delle forze dell'ordine sono impegnati all'abbattimento di alcuni edifici appartenenti al clan in zona Romanina. Un'operazione simile è stata già portata a termine con successo nel ...